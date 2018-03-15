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Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde öğrenciler Efkan Ala Kültür Merkezinde “Öğrenciler El Ele Oltu’dan Afrin’e” adlı bir kermes düzenlediler.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:23
Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Okulların katılımı ile gerçekleşen kermes Oltu protokolü tarafından açıldı. Oltulu vatandaşlarında yoğun ilgisi salonda izdiham oldu.

Kermeste Oltu Kız İmam Hatip Öğrencileri yufka açıp sac üstünde gözlem yaparak misafirlere ikram ettiler. Kermeste bin bir çeşit yiyecek tatlılar el emeği göz nuru el işleri resimler sergilendi.

Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, "Çocuklarımızdaki Milli birlik Milli dayanışma Vatan Millet Bayrak sevgisi bu değerlerle yetişen nesil geleceğe emin ellerle ve geleceğimizde emin ellerde olacaktır. Amacımız yardım toplama değildir çocuklarımıza birlik beraberlik yardımlaşma ruhunu ve farkındalık oluşturmaktır. Bu konuda tüm okullarımızla Mehmetçiğimizin yanında onlar için atan yüreklerin burada olduğunu çocuklarımızla birlikte haykırıyoruz" dedi.

Öğrenciler ise "Afrin'de savaşan askerlerimize destek amaçlı burada gözleme yapıyoruz. Allah yardımcıları olsun" dedi.
Kermesin üç gün süre ile açık kalacağı belirtildi.

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Öğrenciler el ele Oltu’dan Afrin’e
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