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Okuma yazma bilmeyen çocuk İstiklal Marşını okudu, Afrin’e selam gönderdi

Kars’ta Anaokulu öğrencisi okuma-yazma bilmeyen 5,5 yaşındaki minik öğrenci İstiklal Marşı’nı okudu, Afrin’e selam gönderdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:10
Okuma yazma bilmeyen çocuk İstiklal Marşını okudu, Afrin’e selam gönderdi

İstiklal Marşı'nın okuduktan sonra "Afrin'e selam, aslan ağabeylerime Allah kolaylık versin" diyen minik öğrenci ilgi odağı oldu.

Kars 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğrencisi ve henüz okuma yazma bilmeyen 5,5 yaşındaki anasınıfı öğrencisi Arif Ahmet Yılmaz, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu, ardından Afrin'de bulunan güvenlik güçlerini selam gönderdi. Arkasında asılı bulunan Türk Bayrı önünde üzerinde Türk Bayrağı tişörtüyle İstiklal Marşı'nı okuyan minik öğrenci duygulandırdı.

Anasınıfına giden ve henüz okuma yazma bilmeyen Arif Ahmet Yılmaz, anne ve babasından öğrendiği İstiklal Marşı'nın her dizesindeki duyguyu yaşayarak okudu. İstiklal Marşı'nın sonunda ise "Afrin'e selam, aslan ağabeylerimize Allah kolaylık versin" diyerek sözlerini tamamladı.

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Okuma yazma bilmeyen çocuk İstiklal Marşını okudu, Afrin’e selam gönderdi
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