Palandöken Belediyesi’nden devasa yatırım

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın prestij projeleri arasında yer alan Nikah Sarayı Projesi, inşaat sezonunu dört gözle bekliyor. Geçtiğimiz yılsonuna doğru temeli atılan devasa yatırımın en kısa sürede tamamlanabilmesi için tüm imkanlar seferber edilirken, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar da, projeyi markaj altında tutuyor.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Bu projemizi Cennet Mekan Sultan II. Abdülhamid Han'n Vefatının 100. Yılı anısına hayata geçireceğiz. Projemiz toplamda 14 bin metrekare alanı kapsıyor. Bilindiği üzere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nü Yıldızkent'te yeni yaptırdığımız İlçe Emniyet Müdürlüğüne taşıdık. Söz konusu şubenin yerinde ise Nikah Sarayı'nı inşa etmek için harekete geçtik" diye konuştu.

"PALANDÖKENİ DAHA YAŞANABİLİR MODERN BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ"

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Palandöken'i özlediği hizmetlerle, gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz projelerle tanıştırıp daha yaşanabilir modern bir ilçe haline getireceğiz. Yaptığımız her işte insanımızın mutluluğunu ve memnuniyetini düşünüyoruz. Bunun için ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Nikah Sarayı Projesi'nin sadece Palandöken ilçesinin değil, Erzurum'un hizmetinde olacağını vurgulayan Bulutlar, "Yeni nikâh sarayında evlenecek çiftlerimiz ve konuklar için her şeyi düşündük. Osmanlı mimari üslubuyla tasarladığımız projeyi bizim için çok daha anlamlı kılansa, bu eseri Cennet Mekan Sultan II. Abdülhamid Han'ın vefatının 100. Yıl anısına yapıyor olmamız. Nikah Sarayı'nı inşallah 2018 yılının sonlarına doğru tamamlamayı ve ardından hizmete açmayı planlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Bulutlar, "Palandöken Nikah Sarayı, geleneksel mimarimiz ile teknoloji sentezlenerek Türkiye'nin ilk akıllı nikah sarayı niteliğinde olacak. İçerisinde açık ve kapalı 300 araçlık otopark, mescit, sığınak, takı ve kutlama fuaye alanları, terzi, kuyumcu, çiçekçi, şekerci, fotoğrafçı, kuaför, gelin ve damat adaylarını dinlenme odaları, güvenlik sistemi, restoran ve nikâh salonu yer alacak. Palandöken Belediyesi olarak insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışını benimsedik. İnşaatına başladığımız Nikâh Sarayımız 2018 yılı sonlarına doğru bitirilmiş olunacak. Bu proje bölgenin en prestijli projelerinden birisi olmakla birlikte mutlu ve huzurlu ailelerin kurulmasının da ilk adımı olacak. Ve bu adıma katkı sunmuş olmanın mutluluğunu da bizler hep beraber yaşayacağız. Palandöken Belediyemizin bu yatırım İlçemize şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.