Samsun'da hekimler sahnede

Vezirköprü Türk Halk Müziği (THM) Çok Sesli ve Polifonik Korosu ve Mavi Kod adlı sağlık çalışanlarından oluşan koro izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Sunuculuğunu Bünyamin Kıvrak'ın yaptığı programda Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Osman Karakuş yaptığı konuşmada sağlık çalışanı olmanın zorluklarını ve fedakarlıklarını dile getirerek Tıp Bayramı hakkında bilgi verdi.

Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluklardan bahsederek sağlıkta şiddeti kınadıklarını belirtti. Büyük fedakarlık içinde çalışan sağlıkçıların bayramlarını kutlayan Kılınç, özellikle sağlıkta şiddet konusuna vurgu yaptı.

İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner de sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak ilçe adına kültür ve sanat etkinliklerinde bulunanlara, ilçe için gayret gösterenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Vezirköprü THM Çok sesli ve Polifonik Korosu sahneye çıktı. Şef Reşat Gümüş yönetiminde çeşitli yörelere ait türküler söylendi. Vezirköprülü Aşık Rasim Genç'in Kunduz Yaylası türküsü ayakta alkışlandı.

Doktorların müzik ziyafetine de sahne olan etkinlikte doktor eşler Pınar Arslan ve Mehmet Arslan Pınar Arslan'n bağlaması eşliğinde söyledikleri türkülerle coşkuya renk kattılar. Bir ay gibi kısa bir sürede Reşat Gümüş yönetiminde geceye hazırlanan doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan Mavi Kod adlı koro söylediği şarkılarla büyük beğeni kazandı.

Belediye Kültür Merkezinde yapılan etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mehmet Zengin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, siyasi parti ilçe başkanları, doktorlar, sağlık çalışanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.