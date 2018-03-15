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Samsun'lu minik yüreklerden Mehmetçiğe mektup

Bafra Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere mektup gönderdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 14:55
Samsun'lu minik yüreklerden Mehmetçiğe mektup

Mustafa Kemal İlkokulunda okul yönetimi tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Afrin'deki askerlere moral vermek amacıyla başlatılan mektup kampanyası destek veren öğrenciler, yazdıkları mektupları Afrin'e göndermek üzere okul müdürü Halil İbrahim Çalık, müdür yardımcısı Mahmut Yiğit, okul aile birliği Başkanı Şükrü Satılmış ve öğretmenleriyle birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla PTT Müdürlüğüne geldiler. Burada öğrencileri karşılayan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ertürk, "Sizler gibi renkli olan mektuplarınızı Afrin'e göndereceksiniz. Şu an milli birliğe ihtiyacımız var. Mehmetçiğimiz, Afrin'de bizim çocuklarımız rahat etsinler diye gazi oluyorlar, şehit oluyorlar. Türk Milletinin arkalarında olduklarını biliyorlar ve ona göre savaşıyorlar" dedi.

Küçücük yürekleriyle vatan, millet sevgisini mektuba döken öğrenciler, PTT kargo servisinden Afrin'deki Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Hatay İl Jandarma Komutanlığına gönderdiler.

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Samsun'lu minik yüreklerden Mehmetçiğe mektup
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