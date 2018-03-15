Ünye sembol ürününü arıyor

Ünye'yi simgeleyen, özgüleyen bir sembol arayışında olduklarını söyleyen Kaymakam Güney, "İlçemizin tanıtımı konusunda gelen turistlere pazarlayabileceğimiz, satabileceğimiz, hediyelik eşya dediğimiz, gittiğimiz yöreyi yansıtan çok komplike ve pahalı olmayan ama ilçe tanıtımına katkısı olabilecek bir sembol ürün tasarlama gayretimiz var" dedi.

Kaymakamı Güney, Ünye'nin turizmde ciddi bir potansiyeli olduğunu ifade ederek, "Biz öyle bir şey üretelim ki hem Ünye'yi tanıtsın hem kültürümüzü yansıtsın hem insanların evlerinde bir aksesuar olsun. Ünye turizmde ciddi potansiyeli olan iddialı bir ilçe. Bu iddiasını daha da iddialı bir konuma getirmek için hem Kültür ve Turizm Bakanlığımız hem belediyemiz hem de valiliğimizin el birliğiyle gayret içerisindeyiz. Turizm işi profesyonel bir iş, ekip işi, turizm bir bütünlük ilgilendiren bir iş. İlçemizin tanıtımı konusunda gelen turistlere pazarlayabileceğimiz, satabileceğimiz, hediyelik eşya dediğimiz, gittiğimiz yöreyi yansıtan çok komplike ve pahalı olmayan ama ilçe tanıtımına katkısı olabilecek bir sembol ürün tasarlama gayretimiz var. Bu sembol ürünü gelen turistlere hediyelik eşya olarak satılmanın yanı sıra, ilçemize misafirimiz geliyor, gelen bu misafirlerimize fındık hediye ediyoruz. Fındık güzel ama fındığın Ünye'yi simgeleyen özgüleyen bir tarafı yok. Biz istiyoruz ki Ünye'yi simgeleyen öyle bir hediye verelim ki verdiğimiz bu hediye aksesuar olarak kişinin evinde saklayabileceği bir aksesuar olsun. Hem de Ünye'yi tanıtsın hem de kurumu temsil etsin" diye konuştu.



"PLAKETİN BİR ANLAMI YOK"

Misafirlere verilen plaketin bir anlamının olmadığını söyleyen Kaymakam Güney, "Ünye'de görev yapan hakimlerimiz, savcılarımız, memurlarımız, kurum amiri arkadaşlarımız var. Ünye'den ayrılırken veda organizasyonu yapıyoruz. Hediye verirken plaket yaptırıyoruz. Ama bunun bir anlamı yok. Çevreyi kirletmekten, bazı anlamsız şeyleri zengin etmekten öteye hiç bir şeyi yok. Ama bazen de hediyeler yapıyoruz, üzerinde Ünye Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı gibi kurum çok ön plana çıktığı için evlerine asmak istemiyorlar. Biz öyle bir şey üretelim ki hem Ünye'yi tanıtsın hem kültürümüzü yansıtsın, hem insanların evlerinde bir aksesuar olsun" şeklinde konuştu.