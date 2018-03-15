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Uşak’ta doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde buluştu

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Medical Park Uşak Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları düzenlenen yemekte bir araya geldi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:37
Uşak’ta doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde buluştu

Medical Park Uşak Hastanesinde her yıl geleneksel hale gelen 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde hastane sağlık çalışanları bir araya gelerek keyifli anlar yaşadılar.

Yemek öncesi kısa bir değerlendirilme yapılırken Hastane Başhekimi Op. Dr. Erol Gilim meslektaşları ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Erol Gilim yaptığı kısa konuşmasında, "Büyük bir fedakarlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Bu anlamlı günde görevleri başında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını da saygı ile anıyorum. Son dönemde sıkça gündeme gelen sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları da şiddetle kınıyor ve son bulmasını temenni ediyorum" dedi.

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Uşak’ta doktorlar 14 Mart Tıp Bayramı yemeğinde buluştu
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