Uzmanlardan "demans" uyarısı: “Beyninizi meşgul edin”

Medical Park Ordu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çevik, demans hastalığının, günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen hafıza kaybı, iletişim kuramama, çok basit konularda bile karar vermede güçlük çekme, eşyaların yerini karıştırma, insanları suçlama, kazanılmış becerileri kaybetme ve davranış değişiklikleri gibi bulguları olduğunu, bu bulgulara benzer şikayetleri olan kişilerin mutlaka konusunda uzman bir hekime başvurması gerektiğini kaydetti.



Erken teşhisin önemi

Demans hastalığının tedavisinde erken teşhisin önemini belirten Dr. Çevik, "Tamamen kurtulma olanağı olmasa da kontrol edilebilir bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde erken teşhis çok önemlidir. Yapılan araştırmalar demans tedavisine geciktirmeden başlayan kişilerin, tedavisine aylar sonra başlanan kişilere göre daha iyi bir durumda olduklarını gösteriyor" dedi.

Hastalığın ilaç tedavisi alan hastalarda almayanlara göre daha yavaş ilerlediğini belirten Çevik, "Ailenizde demans hastalığının bulguları olan biri varsa hiç düşünmeden hemen bir uzmana başvurmasını sağlayınız. Çünkü erken teşhisin bu hastalığı yavaşlatma ihtimali vardır. Demans hastalarının yakınları öncelikle hastalık hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Sabır, anlayış ve iyi bir dinleyici olmaları gerekmektedir. Anlaşılır ve hastaya hitap edecek şekilde konuşmakta fayda vardır. Hastaya sosyal ortamlarda yakın bulunarak ne yapacağından emin olunmayan durumlarda devreye girmeli, zor durumda kalmasını engellemeye çalışarak güven verilmelidir" diye konuştu.



"Beyninizi meşgul edin"

Dr. Çevik demans hastalığına yakalanmamak için şu tavsiyelerde bulundu: "Sağlıklı beslenme kurallarına uymanız gerekmektedir. Taze sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmemeliyiz. Alkol kullanımını azaltın. Yeterli derecede uyumaya özen gösterin. Her gün bir şey okuyun, bulmaca çözün, müzik dinleyin. Ama öncelikle, hareketli olmayı, her zaman yeni şeyler öğrenmeyi, egzersiz yapmayı, sosyal hayatın içinde olmayı unutmayınız. Yani kısaca beyninizi her zaman aktif tutmaya özen gösterin."