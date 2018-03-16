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Afrin'de şehit düşen teğmenin naaşı memleketi Erzurum'a getirildi

Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın naaşı Erzurum’daki baba ocağına getirildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 11:54
Afrin'de şehit düşen teğmenin naaşı memleketi Erzurum'a getirildi

Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın (25) naaşı askeri uçakla Erzurum Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen karşılama töreninin ardından şehidin cenazesi Mareşal Fevzi Çakmak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın cenazesi Narmanlı Camii'nde kılınacak namazın ardından Kars Kapı Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

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Afrin'de şehit düşen teğmenin naaşı memleketi Erzurum'a getirildi
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