Bartın'da Vali Dirim tecrübelerini öğrencilerle paylaştı

Bartın Üniversitesi Siyasi Analiz ve Politik Düşünce Kulübü tarafından "İl İdaresi ve Stratejik Yönetim" adlı bir konferans düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, düzenlenen etkinliğin teoriyle tecrübeyi birleştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Rektör Uzun, "Bir yandan geçmişin verdiği büyük tecrübeleri dinleyecek olmaktan dolayı, diğer yandan geleceğin valilerini, yöneticilerini, bilim insanlarını, iş adamlarını yani öğrencilerimizi bu salonda görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

İl yönetiminde bulunmanın bazı zorlukları olduğunu ve fedakarlık istediğini ifade eden Rektör Uzun, "Şunu çok iyi biliyoruz ki bir amaç için insanları bir araya getirip idare etmek yani yönetmek, yönetici olmak kolay bir iş değildir. Bu mevkiler ataleti kabul etmediği gibi büyük bir birikimi, bu birikimle birlikte olgunluk, soğukkanlılık gibi birçok meziyeti ve her şeyden önce gönül vermeyi gerektirir. Hatta bazen Vali Recep Yazıcıoğlu, Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Savcı Mehmet Selim Kiraz gibi sonunda şahadet olan fedakarlıklar gerektirir. Buradan tüm şehitlerimizi ve ülkemize hizmet ederek ebediyete intikal etmiş tüm yöneticilerimizi saygıyla anıyorum" diye konuştu.

VALİ DİRİM DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Konferansta konuşan Bartın Valisi Nusret Dirim öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, "Şimdi burada beni dinleyen öğrencilerimiz geleceğin vali, kaymakam ve devlet yöneticileri olabilirler. Yaptığımız işin çok büyük bir kutsiyeti olduğuna inanıyorum. Yani parayla ölçülemeyecek bir değere sahiptir diyebilirim. Şunu da bilmemiz gerekmektedir ki il yöneticileri çok büyük fedakarlıklarla, mesai kavramı olmaksızın işlerini yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Vali Dirim, öğrencilere il yönetimindeki bazı mevkilerde sahip olunan yetkileri de anlatarak, "İl yönetiminde valilik makamı en üste olmak üzere birçok yönetici bulunmaktadır. Ancak bir ağacın dalları gibi bu yetkileri birbirine bağlıdır. Her şeyden önce başarıya ulaşmak için yöneticiler arasında bir uyumun olması gerekmektedir. Uyum beraberinde başarıyı, başarı ise huzuru getirmektedir. Ülkemizdeki 81 il kendi içerisinde oluşturulan yapılanmayla yönetilmektedir. Merkezden yapılan atamayla iller valiler tarafından yönetilirken, ilçelerde kaymakamlar yer almaktadır. Bunun yanında seçilmiş belediye başkanları ve diğer il yöneticileriyle birlikte oluşturulan meclisler şehri daha ileri noktaya taşımak için gayret göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Vali Dirim'in öğrencilerin sorularını cevaplandırmasının ardından son buldu.