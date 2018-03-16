Bitlis'te sporculardan Kaymakam Özkan’a ziyaret

Genç sporcuları Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Judo Bitlis İl Temsilcisi Erol Daşizi ve antrenör Fatih Uzun ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporculara başarı dileğinde bulunan Kaymakam Özkan, galibiyet sözü aldı. Judo takımının elde ettiği başarılar ve müsabakaları ile ilgili Kaymakam Mehmet Ali Özkan'a bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş;

-"Iğdır ilinde yapılan 2017-2018 Judo Anadolu Yıldızları Liginde takımımız 2 altın, 5 gümüş, 2 madalya alarak bayanlarda takım halinde üst üste 5. kez birinci olmuştur. Erkeklerde ise takım halinde 4.'lük elde ederek Malatya ilinde yapılacak olan yarı finale gitmeye hak kazandık. Bu anlamda Malatya'da 16 – 18 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Judo Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakasına 7 kız ve 3 erkek sporcu ile katılım göstereceğiz. İnşallah sporcularımız buradan da başarılarla dönecektir. Bu vesile ile şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.