Çocuklar ameliyata akülü arabayla gidecek

Akülü araba Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu tarafından törenle Çocuk Cerrahisi Kliniğine teslim edildi. Teslim törenine Hastaneler Başmüdür Uzman Yaşar Aslan, Çocuk Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanefi Okur, Yrd. Doç. Dr. Serkan Aslan ve Başhemşire Rahime Atlı katıldı. Ensarioğlu, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniğinde tedavi görmekte olan çocuk hastalar için bir adet akülü araba bağışta bulunduklarını belirtti. Ensarioğlu, "Bu vesileyle belki bir çocuk hastayı mutlu etmiş oluruz. Çocuklar mutluysa bütün dünya mutludur. Bu bağış Diyarbakır Sağlık -Sen Şubesi üyelerinin desteği ile yapılmıştır. Hizmetin sunumunda bulunan hastane yönetimimize ve Diyarbakır halkına hayırlı uğurlu olmasını dileriz" dedi.



"ÇOCUKLARIN SEVİNCİ BİZLERİ DE SEVİNDİRİR"

Hastaneler Başmüdürü Uzman Yaşar Aslan, hastanede tedavi gören çocuk hastaların geçirecekleri operasyonlar için ameliyathaneye giderken yaşadıkları korku ve endişeyi bu akülü arabanın azaltacağını ifade etti. Aslan, "Bu Akülü araba, ameliyat olacak çocukların moral ve motivasyonlarını artırma ve psikolojik olarak rahatlamaları açısından önemlidir. Çocuklarımız ameliyathaneye girerken akülü araba ile eğlenerek, sevinerek gitmeleri bizleri de sevindiriyor. Diyarbakır Sağlık- Sen Şube Başkanlığının hastanemize bağışta bulunduğu bu akülü araba için Şube Başkanı Nurullah Ensarioğlu ve katkı sunan üyelerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



"ÇOCUKLAR KORKUNCA BİZDE ENDİŞELENİYORDUK"

Klinikte tedavi gören çocuk aileleri ise, "Çocuklarımızın sedye yerine akülü araba ile gülerek ameliyathaneye gitmeleri bizi de rahatlatıyor. Çocuklarımız sedye üzerinde ameliyathaneye giderken çok korkuyorlardı, onların o korkusu bizleri de üzüyor ve endişelendiriyordu. Akülü araba sayesinde çocuklarımız bu korkuyu atlatacak. Bu uygulama gayet güzel oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerinde bulundu.