Hizan’da Umre Ödüllü Bilgi Yarışması

Hizan Müftülüğü ile Hizan Belediyesi tarafından organize edilen bilgi yarışmasına ilçe merkezindeki liselerde eğitim gören öğrenciler katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılmış olan Kur'an-ı Kerim mealinin okullara dağıtımı ile başlayan yarışmanın ilk ayağı 9 Mart'ta okullarda öğrenciler arasında yapıldı. Her okulda başarılı olan üç öğrenci, okulunu temsilen diğer yarışmacılarla yarıştı.

Hizan Kültür Merkezinde yapılan bilgi yarışmasına; Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, İlçe Tabur Komutanı Ümit Duyu, AK Parti Hizan İlçe Başkanı Ebubekir Çakmak, Hizan İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş ve kurum amirleri ile birlikte öğretmen ve öğrenciler katıldı. Bilgi yarışması finalinde diğer okulları geride bırakarak birinci olan Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesinin üç öğrencisi Umre ödülüyle ödüllendirilirken, diğer yarışmacılara da çeşitli hediyeler verildi.

Hizan İl Müftüsü Mustafa Aktaş, projenin hayata geçmesi için emek veren herkese teşekkür ederek, "Yorucu bir süreçten sonra bütün öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim mealini dağıttık. Onlar çalıştılar, bizlerde soruları hazırlamak için elimizden gelen gayreti sergiledik. İnşallah şimdi meyvesini alma zamanı. Kur'an-ı Kerim; insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran bir kitaptır. Hiç kimse bu yükün ağırlığını taşıyamazken, insanoğlu bu yükün altına girmiştir" dedi.

Yarışmada birinci olan öğrencilerden Emin Güler ve Seval Ekinci ise, yarışmayı arkadaşları sayesinde kazandıklarını belirterek, "Yarışmanın kısa bir sürede olmasından dolayı hazırlanmaya pek vaktimiz olmadı. Bir imam hatipli olarak kendimizi göstermek istedik. Bunu başarmak boynumuzun borcudur diye düşündük. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.