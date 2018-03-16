Karabük'te ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye

Karabük'te, Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği tarafındandüzenlenen ilahi konserinden elde edilen gelirle alınan biri akülü 6 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Dernek yönetimi tarafından engelliler yararına geçen Şubat ayında bir düğün salonunda ilahi konseri düzenlendi. Konserden elde edilen gelirle alınan biri akülü 6 tekerlekli sandalye belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Mavi Ay Engelsiz Yaşam Derneği ikinci başkanı Ömer Kayıkçı,''Bizler engelli kardeşlerimiz hayata bağlansın, evlerinde hapis kalmasın diye bir nebze olsa yaralarına merhem olmaya çalıştık. İnşallah daha ileride bunların daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz" dedi.