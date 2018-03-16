Kargı'dan Afrine 10 ton pirinç gönderilecek

Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı askeri harekatın ardından bölgedeki Mehmetçiğe gönderilmek üzere AK Parti Çorum İl Başkanlığı'nın başlattığı kampanya ile Kargı'dan da 10 ton pirinç gönderilmesi planlanıyor. Kampanyada şuan kadar 8 ton pirinç toplandı.

Kargı ilçe merkezi ile hemen hemen tüm köylerinden vatandaşlar kampanyaya destek veriyor. 4 gün olan ve Çarşamba günü bitmesi planlanan kampanya vatandaşların yoğun desteği nedeniyle 17 Mart Cumartesi gününe kadar uzatıldı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, "AK Parti Çorum İl Başkanlığı'mız tarafından başlatılan kampanyaya bizde Kargı ilçemiz olarak pirinç desteğinde bulunmak istedik. İl Başkanlığımız tarafından bize verilen süre 4 gündü. Ancak vatandaşlarımızın kampanyaya ilgisi nedeniyle bu süreyi 3 gün daha uzattık. Şuana kadar 8 ton pirinç vatandaşlarımız tarafından bizlere ulaştırıldı. Kampanyamız Cumartesi günü sona erecek. Hedefimiz Cumartesi gününe kadar 10 ton pirinç toplayarak Mehmetçiğimize göndermek'' diye konuştu.

Toplanan pirinçler Cumartesi günü yüklenerek Afrin'de görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere yola çıkacak.