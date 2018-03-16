Kaymakam Kırlı: “Benim annem okuma yazmayı 65 yaşında öğrendi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Cumhuriyet İlkokulu ve Mehmet Zeki Özsubaşı İlk ve Ortaokulunda açılan kursları ziyaret eden Kaymakam Kırlı, kursiyerlere Malazgirt Belediyesinin hazırladığı kalem seti, iki tane telli defter ve bir adet okuma seti hediye etti.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fehim İbek'ten kurslar hakkında bilgi alan Kaymakam Kırlı, daha sonra kursiyerlerle sohbet etti. Açılan kurslarla ilgili bilgi veren Kaymakam Kırlı;

-"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin bir süre önce başlatmış olduğu okuma-yazma seferberliği çerçevesinde Malazgirt'teki okullarımızda açmış olduğumuz kurslarımızı ziyaret ettik. Bu kurslarımıza devam eden kursiyerlerimizle sohbet ettik ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Tabi bu ziyaretlerimizle hem kendilerini moral yönünden güçlendirmek hem de yapılan işi yerinde görmek bizi çok mutlu etti. Kursiyerlerimizin hepsinin büyük bir gayretle, büyük bir istekle çalıştıklarını gördüm. Buradaki eğitim kadromuz da gerçekten büyük bir fedakârlık ile çalışıyor. Bu gayretle inşallah yakın zamanda okuma-yazma öğrenecekler. Bu okuma-yazma seferberliği neden önemli? Biliyorsunuz vatandaşlarımız hastaneye gittikleri zaman neresi muayenehane, neresi poliklinik, neresi kan alma merkezi, otobüse bindikleri zaman hangi otobüs nereye gidiyor? Birçok alanda yaşadıkları zorluklar ortadan kalkacak" dedi.

"OKUMANIN YAŞI YOKTUR"

Okumanın yaşı olmadığını ifade eden Kaymakam Kırlı;

-"Övünerek söylüyorum. Benim annem okuma yazmayı 65 yaşında, halk eğitim merkezi müdürlüğünün açtığı kurslarda öğrendi. Okumayı öğrendikten sonra devamlı benden kitap istiyor. Bende kitap gönderiyorum. Gerçekten okumanın yaşı yoktur. İnsan isterse her yaşta okuma yazmayı öğrenebilir. Açtığımız kurslarımızda yaklaşık 560 kursiyerimiz okuma yazma öğreniyor. Malazgirt Belediyesi olarak bu kurslarımıza katılan tüm kursiyerlerimize bir okuma seti hazırladık. Bunları kendilerine takdim ettik. Çok şükür açtığımız kurslarımız çok güzel ilerlemeler kaydetti. İnşallah muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, eğitim camiamız bu projeye dört elle sarılıp, en iyi sonucu alma noktasında gayret edeceğiz. Kursiyerlerimize de cesaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.