Kızılay Kargı'da 47 ünite kan topladı

Kargı Belediyesi giriş katında başlatılan kan toplama kampanyasında Kargı'dan 47 ünite kan toplandı. Düzenlenen Kan Toplama Kampanyasına vatandaşların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirten Kızılay Kan Bağışı Merkezi Hekimi Dr. İrade Abbas Zade; "Kan gün gelir hepimize lazım olabilir. Bizler kan hayat kurtarır parolasıyla başlattığımız kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederiz. Unutulmasın ki 1 ünite kan 3 hayat kurtarır" dedi.

Bir gün süren kan bağışı kampanyasında 60 kişi kan bağışlamak için başvuruda bulundu. Çeşitli sebeplerden dolayı 13 kişi kan bağışında bulunmazken 47 kişider kan alındı.