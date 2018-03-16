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Sarı’dan Demirsu’ya teşekkür ziyareti

Zonguldak’ta hayvanlar yararına ünlü sanatçı Resul Dindar konseri düzenleyen organizatör Nur Sarı, konsere destek veren İş-Kur Zonguldak Müdürü Gönül Demirsu’yu ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 13:49
Sarı’dan Demirsu’ya teşekkür ziyareti

23 Şubat tarihinde sokak hayvanları yararına düzenlenen Resul Dindar konserinin ardından organizatör Nur Sarı, konsere destek veren İş-Kur Zonguldak Müdürü Gönül Demirsu'yu ziyaret ederek teşekkür belgesi ve plaket takdim etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren Organizatör Nur Sarı, "23 Şubat Sokak hayvanları yararına düzenlediğimiz Resul Dindar konserinin yankıları sürüyor. Çalışmalarımız süresince bize desteklerini esirgemeyen İş-Kur Zonguldak Müdürü Gönül Demirsu 'ya teşekkür ziyaretinde bulunduk. Kendilerine bize destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu tür organisazyon ve çalışmalarımız önümüzdeki günlerde devam edecek bize destek veren, gönül veren herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Sarı’dan Demirsu’ya teşekkür ziyareti
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