Tatvan’da çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı

İlçedeki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında; sertifikalı tohum kullanımının önemi, fasulye yetiştiriciliği ve 2018 yılı tarımsal desteklemeler konusunda bilgiler verildi. Toplantıda, kentte 25 bin dekar alanda her yıl 7 bin 500 tonun üzerinde kuru fasulye üretimi gerçekleştirildiğinin ve bunun da ülkenin kuru fasulye üretiminin yaklaşık yüzde 3'üne denk geldiği belirtildi.

Sertifikalı tohumun yaygınlaştırılması ile çiftçilerin kazancının artacağını anlatan Tatvan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Bayram Baran, "İlçemizde yeni sulama alanlarının artması ile fasulye ekimi yaygınlaşmaktadır. Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması suretiyle verim ve kalitede artış sağlanacak. Böylece hem çiftçinin kazancında artış olacak hem de katma değer oluşturulacak. Normal tohumla kıyaslandığında sertifikalı tohum her zaman daha iyi gelir getiricidir. Geleneksel tohumda; kırık dane, yabancı ot bulunmasının ihtimal dahilinde olması nedeniyle çiftçinin yüzde 20 daha fazla tohum kullanmak durumunda kalır. Oysaki sertifikalı tohum kullanıldığında artı yüzde 25 verim alıyorsunuz, yani artı yüzde 25 kazanıyorsunuz. Bu da çiftçinin karlılığı açısından çok önemli bir etkendir" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının fasulye üreticilerine yönelik desteklerinin olduğunu da belirten Baran, "Dekarda üretilen fasulye için her kilogram başına 50 kuruş prim desteği, 18 lira mazot ve gübre desteği ile sertifikalı fasulye tohumu kullanan çiftçiye dekar başına 20 TL destek verilmektedir. Ayrıca bakanlığımızca basınçlı sulama sistemlerinin kurulması için; yüzde 50 hibeli basınçlı sulama sistemleri desteği ile faizsiz kredi desteği sağlamaktadır. İlçe müdürlüğü olarak kapılarımız çiftçilerimize her zaman açıktır. Bitkisel ve hayvansal üretim konularında her zaman çiftçilerimizin hizmetindeyiz" şeklinde konuştu.

Düzenlenen toplantı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.