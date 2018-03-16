Tatvan’da spor toplantısı

Kaymakamlık makamında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki spor branşları ve spor aktiviteleri masaya yatırıldı. Sporun ilçede daha etkin hele getirilmesi ve tüm gençlerin bu spor aktivitelerinden en etkin şekilde faydalanması noktasında neler yapılabileceği görüşüldü.

Özellikle spor alanında oldukça başarılı bir grafik çizen Tatvan'da, sporun yaşam biçimi haline getirilmesi noktasında Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde yaz sezonu boyunca antrenmanların Van Gölü sahili ve diğer belirlenecek olan spor alanlarında yapılması yönünde karar alındı.

Yapılan toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, yapılacak olan spor aktiviteleri ile ilçede sporun bir yaşam biçimi haline getirileceğini söyledi. Spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini belirten Kaymakam Özkan, özellikle 2018 yılının yaz sezonun spor anlamında dolu dolu geçecek bir sezon olacağını ifade ederek, "Spor alanında yapacağımız faaliyetlerle hem gençlerimizin spora teşvikini sağlamış olacağız hem de sporun ilçemizde bir yaşam biçimi haline gelmesini sağlamış olacağız. Bu anlamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde belediye ile birlikte ortak olarak belirleyeceğimiz alanlarda ve Van Gölü sahilinde yaz sezonu boyunca gençlerimizin çeşitli spor aktiviteleri yapmalarına imkan sunacağız. Yapılacak olan bu faaliyetler sonucunda da zaten tüm spor branşlarında başarılı bir grafik çizen ilçemizde bu başarı en üst seviyelere çıkmış olacak. Bu vesile ile şimdiden bu çalışmaya öncülük edecek olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğüne ve diğer katkı sunacak olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.