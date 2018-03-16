Trabzon Kervan yolunda zor koşu

Atletizm Federasyonu ile Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Köprübaşı Kaymakamlığı ve Belediyesinin destekleriyle 7 Nisan'da tarihi Kervan Yolu güzergahında yapılacak olan dağ koşusuna 400'e yakın kadın - erkek sporcunun katılması bekleniyor. Koşu, zor coğrafi şartlarda, yıldız, genç ve büyükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.

Koşunun güzergahını belirlemek üzere ilçede tespitlerde bulunan Atletizm Federasyonu Dağ Koşusu Koordinatörü Hasan Babaç, hakem Osman Akyüz, Trabzon Atletizm Temsilcisi Adem Batar ve İl Hakem Kurulunda Hasan Ata, Köprübaşı Kaymakamı Sina Karaaslan ile Belediye Başkanı Ahmet Tekke'yi ziyaret etti. Şube Müdür V. Yusuf Çebi'nin de katıldığı toplantıda, koşu öncesi görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet, yapılan toplantının ardından bölgeyi iyi bilen Fidanlı Köyü Muhtarı Atilhan Sancak'ın mihmandarlığında koşu güzergahını gezdi.

Fındık bahçeleri ve patika yolların da kullanılacağı 2.5 kilometresi çıkış, toplam 6 kilometrelik koşuda dereceye girenlere para ödülü ve hediyeler verilecek. Bu yıl ülke genelinde yapılacak olan 3 dağ koşusunun ilk ayağı olacak olan Köprübaşı Kervan Yolu Dağ Koşusunda ayrıca, Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası ile Balkan Şampiyonasına katılacak olan milli sporcular da seçilecek. Öte yandan Atletizm Federasyonuyla yapılacak işbirliği ile bu koşunun önümüzdeki yıllarda uluslararası platforma taşınması için gerekli çalışmalar yapılacağı belirtildi.