Emektarlar futbolcular yeşil sahada

Türkoğlu Spor tesislerinde düzenlenen mini turnuvada Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un katıldığı müsabaka 2-2 berabere bitti.

Turnuva hakkında konuşan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, "Burada önemli olan, bu güzide topluluğu Türkoğlu'nda toplayıp, şuan yeşil saha olan ama gençlik ve çocukluk yıllarında çamur saha olan yerde hatıralarını yaşatmaktı. Bunun yanında Türkoğlu'ndaki değişimi, dönüşümü görmelerini sağlamak. Bu güzide topluluk Türkoğlu'muzun dışında, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapmaktadırlar. İnşallah emekli olduklarında tekrar Türkoğlu'nu tercih edecekler. Türkoğlu her zaman söylediğimiz gibi değişim, dönüşüm, değer içerisindedir. Bu değerli toplulukta Türkoğlu'muza bugün değer kattılar. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

