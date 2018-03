Kaymakam Yaşar, şehit aileleri ile bir araya geldi

Erciş Öğretmenevinde şehit aileleriyle yemekte bir araya gelen Kaymakam Yaşar, 1071 yılından bugüne kadar Türk milletine bu toprakları yurt edinmesini sağlayan, vatanı armağan eden bütün şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Afrin zaferinde, bu ülkenin bekası olan Zeytin Dalı Harekatını Türk milletine zafer olarak bahşeden, bu uğurda kanlarını döken başta aralarında Ercişli şehitler olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Canı gönülden şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum. Şehir merkezi ve sahil yolundaki ekranlarımızda bir hafta süreyle Ercişli şehitlerimizin fotoğraflarını paylaşacağız. Şöyle bir baktım. Bu toprakların bize yurt olması için ne çok Ercişli bu uğurda canını vermiş, ne kadar çok Ercişli bu vatanın, bu bayrağın alında bir damla renk olmuş. Ben buradan Ercişli şehitlerimize şükranlarımı arz ediyorum ve onları yetiştiren yeryüzündeki en kıymetli varlığını, evladını bu vatan uğruna feda eden, çoğuna şahit olduğum tek bir damla gözyaşı bile dökmeyen siz anne ve babalara hakikaten şükranlarımı arz ediyorum. Kolay değil bu toprakları vatan bilmek, kolay değil Ortadoğu denen bu cenderede yaşamak, varlığını sürdürmek. Anadolu yeryüzünün en değerli, en pahalı toprağı, paha biçilemez bir değeri var gerçekten. Metrekaresine altın dökseniz satın alamayacağınız bir toprak. O kıymette bir vatan parçasına sahibiz. Elbette ki bu değeri ödemek parayla olmuyorsa kanla olacak ve atalarımız 1071 yılından bugüne biz bu bedeli milyonlarca şehitle ödedik. Bugün işte Çanakkale Zaferinde canlarını feda eden askerlerimizin hikayelerini hep beraber izledik. Belki bu konularla ilgili görsel materyallerimiz çok olduğu için, o dönemde fotoğraf makineleri, sinema makineleri, ses kayıtları olduğu için ve mektupları bugüne ulaştığı için bu zaferi aklımızda çok taze tutabiliyoruz, ama acaba Viyana'daki şehitlerimiz, Malazgirt'teki şehitlerimiz ne kahramanlıklar gösterdiler, acaba Kosova'daki şehitlerimiz daha mı az kahramanlardı. Bu vatana sahip olmak başlı başına bizi kahraman kılan bir şey. Biz bu Anadolu coğrafyasında yaşamayı hak ediyoruz. Çünkü hakkını kanımızla, canımızla ödedik ve ödemeye de devam edeceğiz. Geçen sene yine aynı tarihte burada bir aradaydık. Geçen seneden bugüne maalesef aramıza yeni şehit annelerimiz ve şehit babalarımız katıldı. Gönül istemez, ama belki seneye aramıza yenileri katılacak. Ama bu bizi korkutmaz, bizi yıldırmaz, bizi geri bırakmaz. Çünkü bu değerli vatan parçasını başka türlü elde tutamayız, başka türlü biz bir vatan ve yurt sahibi olamayız. Biz bu topraklarda yaşayanlar, aramızda Kürtler var, Türk kökenliler var, başka etnik unsurlardan gelen şehit yakınlarımız var. Biz bu vatanın, bu yurdun ortak sahipleriyiz. Biz hep birlikte Türk milletiyiz. Türk milleti demek Türk anadan, babadan doğmak demek değildir. Bizim anayasamızda bunu böyle tarif etmez. Bizim nazarımızda Türk demek, bu vatana gönül bağıyla bağlı olan, bu bayrağa tutku ile aşk ile bağlı olan insan bizim için Türk'tür. Genel ismimizdir Türk. Çünkü bu vatanın ismi Türk vatanıdır. Bu vatanın ismi Türkiye'dir ve bizler hep beraber Türkiye'yiz. Şehidin rengi olmaz, şehidin sadece kanının rengi olur. Bu topraklar uğruna kanını döken her etnik unsur bu toprağın, bu vatanın sahibidir. Bu vatan bizim ortak vatanımızdır. Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle tek yumruk, tek millet, tek vatan üzerinde yaşıyoruz. Bizler Erciş'te elbette ki sizlerin her sorununu çözmeye muktedir değiliz. Bu konuda böyle bir iddiamız da olamaz. Her şey imkanlar nispetinde olur, ama Hazreti İbrahim'in hikayesindeki karınca misali safımızı belli etmek, yüreğimizin sizden yana olduğunu, sizinle beraber olduğumuzu belli etmek için birçok şey yapıyoruz. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz, kaymakamlığımızca desteklenen 'Vefa' projemizi hepiniz çok yakından biliyorsunuz. Hepinizin evlerini ziyaret ediyoruz. Gelip size bir şey yaptığımızdan bir şey verdiğimizden değil, ama gelip bir çayınızı içmek, sizin yanınızda olduğumuzu göstermek bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bize bir vicdan borcu ödetiyor. Bizler bundan sonra da sürekli sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her sorununuzda ve her sıkıntınızda yanınızda olacağımıza söz veriyoruz. Dün yaptık, bugün yapıyoruz, yarın da yapacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle 1071 Malazgirt Savaşı'ndan bu yana bu toprakları bize yurt olarak bırakan bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere sabırlar diliyorum, minnettarlıklarımı ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Konuşmadan sonra şehit ailelerine ikram edilen yemeğin ardından Kaymakam Yaşar ile eşi Fatma Yaşar, şehit ailelerine çeşitli hediyeler takdim ederken, yemeğe Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, şehit yakınları ve gaziler iştirak etti.