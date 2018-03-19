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Kızılay’dan Mehmetçiğe çikolata

Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından, Afrin’de görev yapan askerlere 5 bin adet çikolata gönderildi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 12:42
Kızılay’dan Mehmetçiğe çikolata

Türk Silahlı Kuvvelerinin Afrin'de yürüttüğü operasyonlara tüm Türkiye'den olduğu gibi Ordu'dan da destekler sürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından, Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere 5 bin adet çikolata gönderildi.

Kampanya hakkında açıklamaya yapan Türk Kızılayı Ordu Şube Başkanı İlhan Sağesen, şube olarak askerlerin yanlarında olduklarını ifade ederek, böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Gönderilen 5 bin çikolatanın, Türk Kızılayı Hatay yetkilileri tarafından teslim alınıp Mehmetçiklere dağıtılacağı bildirildi.

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Kızılay’dan Mehmetçiğe çikolata
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