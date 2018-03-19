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Mağaraya uyuşturucu baskını: 8 gözaltı

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bir mağarada uyuşturucu kullanan 8 şüpheli jandarmanın baskınıyla gözaltına alındı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 14:35
Mağaraya uyuşturucu baskını: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı tarihi Harput Mahallesi'ndeki mağaraya giren şahısları gören vatandaşlar, durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere bildirdi. Harput'ta 24 saat aralıksız görev yapan jandarma ekipleri, mağaraya baskın düzenledi. Baskında uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheliler mağaradan çıkarak kaçmaya başladı. Ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden bir miktar esrar ele geçirilirken, mağaradan çıkıp kaçma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, aynı mahallede uyuşturucu kullanan 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

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Mağaraya uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
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