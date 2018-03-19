Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri > Mahalleli 50 yıl sonra asfalt yola kavuştu

Mahalleli 50 yıl sonra asfalt yola kavuştu

Ordu Büyükşehir Belediyesinin asfalt çalışmaları kapsamında Ünye ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi 50 yıl sonra sıcak asfaltla buluştu.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 16:49
Mahalleli 50 yıl sonra asfalt yola kavuştu

Uzun süredir çalışmalarının devam ettiği mahallede grup yolunda devam eden asfalt çalışmaları hız kazandı. Yapılan çalışmalar için Büyükşehir Belediyesine ve Ünye Belediyesine teşekkür eden Fevziçakmak Mahallesi Muhtarı Hasan Çalışkan, "Yıllardır vatandaşlarımızın sorunu olan yollarımız yapılmaktadır. 50 yıldır bu halkımız yollarının yapılmasını beklemektedir. Alt yapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber asfalt çalışmalarına hızlı çalışma ile başladı. Burada emeği geçen Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz'a Ünye Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

TOPLAM 3 KİLOMETRE YOL YAPILACAK

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fevziçakmak Mahalle Muhtarı Hasan Çalışkan, "Burada Büyükşehir ekiplerimizle beraber toplamda mahallemize yapılacak olan asfalt çalışmamız 3 kilometre olacak. Tabii ki yıllardır mahallemizin sorunu olan yollarımızın yapılması hem bizleri hem de vatandaşlarımızı sevindirdi" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahalleli 50 yıl sonra asfalt yola kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN