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Sandıklı Belediyesinden 'San Kart' uygulaması

Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile San Kart uylulamasını hayata geçirdi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018 11:03
Sandıklı Belediyesinden 'San Kart' uygulaması

Özel bir banka ile anlaşma sağlayan Sandıklı Belediyesi, ilçede daha önce yapmış olduğu yardım paketlerinin yerine bundan böyle ihtiyaç sahiplerine banka kartı verecek. Konu ile ilgili açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ''İlçemizde sosyal belediyecilik adına bir ilk olacak büyük bir başarıya imza atıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın, belediyemizin ve muhtarlarımızın katkıları ile yapılan ortak çalışma sonucu vatandaşlarımız artık kendi ihtiyaçlarını kendileri istedikleri şekilde karşılayabilecekler, özel bir banka ile yaptığımız anlaşma ile her ay düzenli olarak kendilerine ait sosyal yardım kartları ile alışveriş yapabilecekler. Bunun anlaşmasını yaparak imzaları attık. Hayırlı olması dileklerimle'' dedi.

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Sandıklı Belediyesinden 'San Kart' uygulaması
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