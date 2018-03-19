Van’da ağaç budama çalışması

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki sorumluluk alanlarında ağaç budama ve bitki bakımlarını yaptı. Bahar temizliği kapsamında mart ayının başlarında çalışmalara başlayan ekipler; İskele, İki Nisan, Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Sıhke caddeleri ile kent genelindeki 10 park ve mezarlıklarda bulunan ağaçlarda budama çalışması yaptı. Çalışma kapsamında kent genelindeki parklarda bulunan süs bitkilerinin de bakımları yapıldı.

İlk olarak parklarda yürüyüş hareketlerini kısıtlayan ve devrilme olasılığı bulunan ağaçlarla kurumuş dallar budanırken, kesilen dallar ise Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince temizleniyor.

Ayrıca ana arterlerdeki kaldırım üzeri ağaçlarda VEDAŞ ile koordineli bir şekilde çalışan ekipler; elektrik tellerine değen, kavşaklarda sinyalizasyon lambalarını ve MOBESE kameralarının görüş açısını kapatan dallar da budanarak, olası tehlikelere karşı önlem alındı.

