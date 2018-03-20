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Çayeli'nde şehit aileleri ve gaziler gençler ile buluştu

Çayeli Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından şehit yakınları ve gaziler gençlerle buluşuyor programı düzenlendi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:34
Çayeli'nde şehit aileleri ve gaziler gençler ile buluştu

Programa Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen programda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimiz bizler ve bu vatan için canlarını feda etmişlerdir.

Onlar ve aileleri için ne yapsak karşılığı olmaz olamaz. Yine bu uğurda gerideki ailesini düşünmeden silah arkadaşları ile birlikte savaşırken Gazilik ünvanına erenleri de unutmamalıyız. Gençlerimiz bu ailelerimizi yakından tanımalı ve durumu çok iyi anlamalıdırlar.

Ülkemiz için canını feda edenlerin geride bıraktığı nesiller olarak gelişen teknolojiyi en başta okumayı, üretmeyi, tasarlamayı hedef edinmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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Çayeli'nde şehit aileleri ve gaziler gençler ile buluştu
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