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Kapana yakalanan ayı kurtarılarak, doğaya salındı

Düzce'de ormanlık alanda kapana yakalanan ayı, uyuşturucu iğneyle bayıltılarak kurtarıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 10:57
Kapana yakalanan ayı kurtarılarak, doğaya salındı

Alınan bilgiye göre, Akçakoca ilçesi Altunçay köyünde ormanlık alandan gelen sesleri takip eden vatandaşlar, fındık ağaçlarını yaban hayvanlarından korumak için hazırlanan kapana yakalanmış ayıyı fark etti. Köylülerin köpekleri tarafından bulunan ayı için Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ayı, kapandan kurtarılması için önce uyuşturucu iğne ile uyutuldu. Daha sonra kapandan alınan ayı, ekipler ve köylüler tarafından düzlük alana taşındı. Kemik yapısı ve vücut ölçülerini alan ekipler, ayıyı bulunduğu yerde bırakarak bölgeden ayrıldı.

Akçakoca Orman İşletme Müdürü Zafer Ekici, ''Ormanlık alanda domuzlar için kurulan kapana kapılan ayı ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Ayı kemik yapısı ve vücut ölçüleri alındı ve envantere kaydedildi'' dedi.

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Kapana yakalanan ayı kurtarılarak, doğaya salındı
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