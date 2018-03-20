Miniklerden şehit ailesine moral

Öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, şehidin iki çocuğu ile vakit geçirerek oyun oynadı. Şehit eşi Gülsüm Çubuk ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ünye Müftülüğüne bağlı Gölevi Güvenevler 4-6 yaş Kur'an Kursu Müdürü Saliha Demir ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Ünyeli Şehidimiz İslam Çubuk'un evine bir ziyaret gerçekleştirdik. Şehidimizin ailesi bizim ailemizdir.

Kreş öğrencilerimiz şehidimizin iki yavrusu ile vakit geçirdi. Güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizi kabul eden şehidimizin eşi Gülsüm hanıma teşekkür ediyorum. Ben bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmet ile anıyorum" dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk, 2017 yılının Nisan ayında Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 30 yaşında şehit düşmüştü.

