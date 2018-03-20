ODÜ gölet inşaatında sona doğru

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Kampüsünün hemen yanından geçen Çırçıp Deresi'nin geçen yıllarda aşırı yağmurlarda su baskınlarına sebep olması, ayrıca kampüs alanında su tüketiminin her gecen artması üzerine gölet yapılmasına karar verildi. Yapılacak gölet ile Çırçıp Deresi üzerine inşa edilecek olan Ordu Üniversite göletinden üniversite kampüsüne içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve Akçatepe ve Turnasuyu Mahallelerinin de taşkınlardan korunmasının amaçlandığı çalışmada sona gelindi.

Çırçıp Deresi üzerinde inşa edilen ve yüksekliği yaklaşık 30 metre olan baraj tipi göletin bu yıl hizmete gireceği kaydedildi. Ordu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde 10 fakülte, 2 yüksekokul, 3 enstitü, ve yaklaşık 7 bine ulaşan öğrenci bulunuyor. 2 bin kişilik öğrenci yurdunun da bulunduğu üniversitesi kampüsünde her gün 10 ton su tüketiliyor.

