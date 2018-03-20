Şırnak Valisi Aktaş, okuma yazma seferberliği kursunu ziyaret etti

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve eşi Sibel Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve kentte toplam 7 bin 359 kursiyerin eğitim gördüğü "Yetişkinler İçin Okuma Yazma Seferberliği" kapsamında Merkez İstiklal İlk/Ortaokulunda yürütülen okuma-yazma kursunu ziyaret etti. Vali Aktaş'a ziyaretleri esnasında İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Kadırhan da eşlik etti. Kursiyerlerle sohbet ederek yakından ilgilenen Vali Aktaş, okuma yazma kursu alan kursiyerlerin taleplerini dinledi. Aktaş ayıca kursa anneleriyle gelen çocuklarla da ilgilenerek çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Daha sonra okulda görev yapan öğretmenlerle özel bir toplantı da gerçekleştiren Aktaş, öğretmenlerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vali Aktaş, bu ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi noktasında yetkililere talimat verdi.