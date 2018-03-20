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Ürkmezer’den İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 16:33
Ürkmezer’den İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ile birlikte öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Ürkmezer, burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle 4 Z-Kütüphane açtıklarını ve bunun yanında tüm okullara 5 bin kitap kazandırdıklarını söyledi.

Ürkmezer, "Amacımız çocuklarımızı daha çok kitapla buluşturmak ve çocuklarımızın okudukları kitapları özümsemelerini sağlamaktır. Erken dönemde okuma alışkanlığı kazanan çocukların kelime hazinesi ve düşünme yeteneği artmakta buna bağlı olarak yaratıcı zeka, dinleme ve konuşma yeteneği gelişmektedir. Çocukluğun ilk yıllarında kitapla tanışma, onların gelecekteki tüm yıllarını etkiliyor. Bu bilinçle geleceğin makam sahipleri çocuklarımızı aileleri ile birlikte en doğru şekilde yönlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ürkmezer, ziyarette ayrıca öğrencilere birer kitap hediye etti.

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Ürkmezer’den İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret
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