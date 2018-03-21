ASP’den yaşlılara anlamlı ziyaret

Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, ASP İl Müdür Yardımcısı Eyüp Yeniyıldız, ASP Şube Müdürü Cevat Çimen, Engelli Hizmetleri Birimi Sosyal Çalışmacısı Başar Kemal Koçak, Nene Hatun Çocuk Sitesinde kalan çocuklar tarafından yaşlılar haftası dolayısıyla bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.

Yaşlılar ile yakından ilgilenip hal ve hatırlarını soran İlbaş, ziyareti devlet korumasında kalan çocuklarla gerçekleştirdiklerini, amaçlarının yeni neslin yaşlılar konusundaki duyarlılığı artırmak olduğunu ifade etti.

İlbaş ziyarette ilgili şunları söyledi: "Aile değerlerimizi kaybetmememiz gerekir. Aile değerlerinin korunması, aile bağlarının güçlü olması, büyüklere saygı göstermekten ve küçüklere sevgide bulunmaktan geçer. Kültürümüzde de, gelenek ve göreneklerimizde de büyüklerimiz önemli bir yere sahiptir. Bizleri bu günlere getiren büyüklerimizi sadece Yaşlılar Haftası'nda hatırlamak yetmez, her gün hal hatırlarını sormamız, her türlü ihtiyaçlarını karşılamamız icap eder. Yaşlılarımız ile ilgilenmek tüm toplumun vazifesidir. Devlet olarak bizlere de sorumluluklar düşmektedir."

Ziyaretler çerçevesinde Köşk Mahallesinde ikamet eden 87 yaşındaki Hatice Atıç, Sanayi Mahallesinde ikamet eden 105 yaşındaki Hayriye Coşkun ve Şehit Polis Reşat Coşkun'un Babası Necati Coşkun'un evlerine konuk olundu.

Hayriye Ninenin hikayesi ise konukları oldukça duygulandırdı. Yaşadıklarını anlatan Hayriye Nine , birinci dünya savaşı sırasında bebeklik döneminde olduğunu, ailesi kağnı ile göç ederken, karlara düştüğünü ve babasının geri dönüp kendisini bulduğunu ifade etti.

Şans eseri hayatta kaldığını belirten Hayriye Nine, bir asırlık ömre güzel şeyler sığdırdığını ifade etti. Hayriye Nine, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklara teşekkür etti.

İlbaş ve beraberindekiler yaşlıların ellerini öperek, çiçek hediye ettiler.