Basketbol turnuvası yapıldı

Erkek yurtları arasında gerçekleşen basketbol turnuvasında Kemah Yurdu ile Erzincan Piri Muhammed Bahaeddin Yurdu takımları finalde karşı karşıya geldi. Final baçında Kemah Yurdunu 54-19 yenerek birinci olan Piri Muhammed Bahaeddin Yurdu basketbol takımı Erzurum'da gerçekleştirilecek KYK Bölge şampiyonasında Erzincan'ı temsil edecek.

Takım kaptanı Çağın Sarı, şampiyon olmayı hedeflediklerini ve bu hedeflerine de ulaştıklarını belirterek, "Bölge turnuvasında Erzincan KYK İl Müdürlüğü'nü başarıyla temsil etmek istiyoruz. Bize bu imkânı sağlayanlara teşekkür ediyorum" dedi. Takım oyuncularından İhsan Küpelioğlu, Erzurum'da yapılacak müsabakalardan sonra Eskişehir'deki Türkiye şampiyonasına gitmek arzusunda olduklarını, Çağrı tahta ise, Erzurum'da Erzincan'ı ve yurtlarını en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söylediler.

KYK Erzincan İl Müdürü Fevzi Sarıçiçek kupa töreninde konuşarak, "Kemah ve Piri Muhammed Bahaeddin Yurtlarımız arasında gerçekleşen final karşılaşmasında birinci olan takımızı, diğer takımlarımızı ve katılım sağlayan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz sadece barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karışlamayı değil öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif yönlerini geliştirmeyi de hedefliyoruz. Onların akademik başarılarına katkı sağlamak istiyoruz. Bize katkı sağlayan yurt müdürlerimize ve öğrencilerimize, turnuvaları rahat ve güzel ortamlarda gerçekleştirmemizi sağlayan Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'müze de teşekkür ediyorum" dedi.

