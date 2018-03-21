Erzincan'da çöpten elektrik üretilecek

Kurulacak olan tesis ile günlük 1,5 mw elektrik elde edilerek yaklaşık 6500 konutun enerjisi karşılanacak. Bu tesis sayesinde atıklardan oluşan metan gazının doğaya salınımı ve atıklardan doğaya karışan sızıntı suları engellenmiş olacak. Ayrıca görüntü ve çevre kirliliğine yol açan çöp dağları da ortadan kalkacak.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Gelişen teknolojiyle artık dünyada ve ülkemizin birçok şehrinde çöpten elektrik elde ediliyor. Bizde gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizde yaklaşık 40 yıldır vahşi depolama sistemiyle depolanıyor. Bu çöp dağını ortadan kaldırmak amacıyla mali idareler ile birlikte katı atık depolama alanının ihalesini gerçekleştirdik. Şimdi de atık gazından elektrik üretmek amacıyla yeni bir tesisin ihalesini gerçekleştirdik. 3000 m2 alan üzerine 2 Milyon 250 Bin Dolar maliyetli tesiste günlük 1,5 mw elektrik elde edilerek yaklaşık 6500 konutun enerjisi karşılanacak. Ayrıca geri dönüşebilen atıkları ülkemiz ekonomisine kazandırarak dışa bağımlı olduğumuz enerji ve hammadde konusunda büyük bir tasarruf edeceğiz.

Yap işlet devret modeliyle hayata geçirilecek olan tesis sayesinde atıklardan doğaya karışan atık sızıntılarının önüne geçilecek ve patlama riski ortan kalkacak. Proje hayata geçtiğinde, katı atıklardan enerji üretmenin yanında görüntü ve çevre kirliliğinin önüne geçmiş olacağız. Ayrıca mevcut atık depolama alanı da ıslah edilip 40 bin m2 lik yeşil alan haline getireceğiz.

Bu sayede de daha temiz bir çevrede yaşam için büyük bir adım atılmış olacağız. Tesisin tüm projeleri Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulundan 'dan ön lisans alım aşamasındadır. Tesisin motorları Almanya'dan sipariş verilmiş olup doğa şartlarına ve rakıma göre özel hazırlanıyor. Herhangi bir aksilik olmaz ise 01.09.2018 tarihinde faaliyete geçecek.

Tesis faaliyete geçtiğinde belediyemiz kardan % 65 oranında pay alacak. Bildiğiniz gibi daha önce de şehrimizde çöp toplama sistemini değiştirmiş şehir merkezinde 9000 adet çöp konteynırı ana arterlere 100 adet yer altı çöp konteyneri yerleştirmiştik. Ambalaj atıklarıyla ilgilide çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız gelecek nesillere modern, yaşanabilir, huzurlu, yeşil alanda dünya ortalamasının üstüne çıkmış bir şehir bırakmak hayırlı uğurlu olsu." dedi.

