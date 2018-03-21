Minik öğrenciler yangın eğitimi aldı

İtfaiye Müdürlüğü Binasında eğitimde minik öğrencilere, yangına müdahale ve yangın anında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı. Yazılı ve görsel olarak bilgi ve birikimlerini minik öğrencilere aktaran İtfaiye erleri, minik öğrencilere baret ve itfaiye kıyafeti giydirerek yangınlarda kullandıkları ekipmanları tanıttılar. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşlara yangına müdahale, yangın sırasında can güvenliği, yangını önleme ve yangın ile ilgili çeşitli konularda eğitim semineri veriliyor. Tabi bu tür olayların eğitimi en küçük yaşlarda verilmesi gerektiği için Anaokulu öğrencilerimize de yangının ciddiyetini ve yapmaları gereken konuları kendilerini misafir ederek anlatıyoruz. Vatandaşlarımızın canına ve malına zarar gelmemesi için yangına sebep olacak her detayı kendilerine aktarıyoruz" dedi.



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