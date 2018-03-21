Öğrenciler doğa için yürüdü

Yürüyüşe mahalle ve eğitim sorumluları, TEMA projesi kapsamındaki okullardaki öğrenciler ve öğretmenler katıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte "Her şey doğa için" sloganları atılarak Atatürk Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na gelindi.

Tüm doğal varlıkların hiç olmadığı kadar büyük tehdit altında olduğuna dikkat çeken Bafra TEMA İlçe Temsilcisi Süleyman Özata, her türlü tehdide karşı doğal ormanları korumaya ve ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye davet etti. Özata, "İnsanoğlu kişisel çıkarları uğruna ev yapmak, fabrika inşa etmek, yol yapmak, tarla açmak, maden çıkarmak, kimi zaman sadece yok etmek için acımasızca ormanları kesiyor, yakıyor, işgal ediyor. Oysa yan yana duran ağaç topluluklarından çok daha fazlasıdır orman. Hayvanların ve bitkilerin yuvası aynı zamanda da sağladığı oksijenle, insanoğlunun hayat kaynağıdır. Tüm bunların yanında, toprağı; yani yaşamı, en büyük tehdit olan erozyondan koruyan, su varlığımızı zenginleştiren yeşil bir örtüdür orman. Ormanların faydaları saymakla bitmez. Sellerin ve taşkınların oluşmasını önler, yer altı sularının birikmesine yardım eder, iklim üzerinde olumlu etkiler yapar, havayı temizler, gürültüyü azaltır. Yapacak ve yakacak ham madde kaynağıdır. Ekolojik olarak çok hassas bir konumda bulunan ormanlarımız iklim ve toprak yapısındaki çeşitlilikten kaynaklanan ender bir biyolojik zenginliktir" dedi.