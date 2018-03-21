OMÜ'de Kök Hücre ve Gen Tedavisi paneli

Tıp Fakültesi Mavi Salonda yapılan panele konuşmacı olarak katılan Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Pervin Dinçer, öğretim üyelerine kök hücre ve gen tedavisi konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Pervin Dinçer yaptığı konuşmada, "Son dönemlerde geliştirilen genom düzenleme teknolojileri, yeni nesil gen tedavileri olarak isimlendirilmektedir. Bu teknoloji, terapötik etki elde etmek için genomda hedef dizide istenilen değişikliği yapmaya imkan tanımaktadır. Geleneksel gen tedavisinin tüm dezavantajlarını ortadan kaldırabilme potansiyeline sahip görünmektedir. Bu teknoloji var olan mutasyonun düzeltilmesi, hedef bölgeye terapötik gen ilavesi veya hatalı genin çıkarılması gibi görevleri hedeflenen bölgede yerine getirebilme imkanını vermektedir" dedi.

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