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"Seni anlıyorum,yanındayım projesi"

Samsun’da Gazipaşa İlkokulu ve Atakum İş Uygulama Merkezi Okulu Türkiye birincisi olan "Seni Anlıyorum, Yanındayım Projesi" ile başlatmış oldukları birliktelikte yeni bir etkinliğe imza attılar.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:48
Seni anlıyorum,yanındayım projesi

21 Mart Dawn Sendromlular Günü dolayısı ile özel eğitim down sendromlu öğrenciler kendi el emekleri ile hazırlamış oldukları ürünleri Gazipaşa İlkokulunda sergileyerek görücüye çıkardılar.

Gazipaşa İlkokulu Müdürü Erkan Altıntaş sergiye ilgi gösteren herkese teşekkür ederek anlamlı bir etkinlik olduğunu, hayatı paylaşmanın ve başarmanın engel tanımadığını belirtti. Down sendromlu öğrencilerin yaptıkları el ürünlerinin çok anlamlı olduğuna dikkat çeken Atakum İş Uygulama Merkezi Müdürü Mustafa Yiğit, sergiye gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Öğrenciler kendi ürünlerini kendileri satarken sergiye gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

Destek olmak için adeta birbirleri ile yarışan veliler, el emeği ürünleri alarak destek olmak istediklerini belirterek, bu proje kapsamında yapılan etkinlik için yetkililere teşekkür ettiler. Down sedromlu öğrencilerin kendi ürünlerini satarken yaşadıkları heyecan dikkatlerden kaçmadı. Sergiye okul müdürleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

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