Sürü yönetimi elemanı kursu açılacak

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Eğitime katılmak isteyen çiftçiler ön başvuru yapmak üzere İl- İlçe Müdürlüklerimizde gelmeleri gerekmektedir. Eğitime 15 yaşını doldurmuş, mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olan çiftçilerimiz alınacak olup; Eğitime katılan kursiyerlerimize günlük 25 TL ücret ödenecektir. Eğitim sonunda kursu bitirenlere Milli Eğitim onaylı ''Sürü Yönetimi Elamanı'' sertifikası verilecektir. Bu sertifika ile birlikte 200 baş anaç koyuna sahip olan çiftçilerimiz yıllık 5000 TL çoban desteğinden yararlanabilmektedir."

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