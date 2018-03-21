Vezirköprü’de Orman Haftası'nda Göl’e fidan dikildi

Dünya Ormancılık Günü etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programdan önce Göl İlkokulu ve Ortaokulunda 4 yıldır devam eden STEM uygulaması sonucu okulun teknoloji ve tasarım ürünlerinin sergisi gezildi. Sergi büyük beğeni kazandı. Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak Dünya Ormancılık günü ve Orman Haftası'nın kronolojisini anlatarak önemli konulara vurgu yaptı. Irmak günün amacının ormanların korunması, geliştirilmesi, verimli bir şekilde işletilmesi, orman ve ağaç sevgisinin aşılanmasın yönünde kamuoyu bilgilendirmek ve bu konuya gereken önemin verilmesi olduğunu kaydetti. Ülkemizde ormanların tükenmeyecek şekilde faydalanılabilmesi ve korunması için yapılaması gerekenlere dikkat çekerek, "Ülkemizin orman alanı 22 milyon hektardır. Topraklarımızın yüzde 27'si ormanlarla kaplıdır. Yüzde 51'i verimli orman niteliğindedir. Avrupa'da bulunan 13 bin bitki çeşidinin yaklaşık 10 bini türü ülkemizde bulunmaktadır. 3 bin 500 tür ise sadece ülkemizde yetişmektedir" dedi.



"GELECEK KUŞAKLARA BIRAKILACAK EN BÜYÜK HEDİYE ORMANLARDIR"

Ormanın ve ağacın faydalarına vurgu yapan Irmak ormanın önemini iki ana grupta tanımlayarak birinin ekonomik, diğerinin ise para ile ifade edilemeyen, paha biçilemeyen değerinden bahsetti. Gelecek neslin en önemli probleminin hava, su ve çevre kirlenmesi olduğuna dikkat çeken Irmak gelecek nesillere bırakılacak en büyük hediyenin ormanlar olduğunu söyledi. Burçin Irmak, "Gelin hep beraber fidan dikelim" diyerek sözlerini tamamladı. Program orman konulu şiirlerin okunması ve Göl İlkokulu ve Ortaokulu THM Korosunun söylediği türkülerle, halk oyunları gösterileri ile devam etti.

İlçede Orman Haftası nedeni ile düzenlenen Orman ve Ağaç Sevgisi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri protokol tarafından verildi. Program sonunda Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından temin edilen 600 adet fidan okul bahçesine dikildi. Okul Müdürü Savaş Avcı Orman İşletme Müdürlüğüne ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Uzun ve şube müdürleri, okul müdürleri, Orman İşletme Müdürlüğü şefleri, ormancılar, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonrası katılımcılara çay ve yiyecek ikramında bulunuldu.