YYÜ'de 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen programın açılışında kürsüye çıkan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde yapılan etkinliklerle ile bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Battal, "Bugünü down sendromlu insanlarımızın, kardeşlerimizin günü olarak kutluyoruz. Bu konuda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz. Bu anlamda öncelikle ben Abdurrahman Mengi'ye teşekkür ediyorum. Bu tür konularda etkin program yaparak bu insanlarımıza, kardeşlerimize, çocuklarımıza dikkat çekiyor. Üniversitemizde de engelli kardeşlerimiz ile ilgili bir komisyon kurduk. Burada çeşitli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarında ortaya koyulan sorunları hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Amacımız şu, toplumda yaşadığımız bütün alanlarda hepimizin hangi türden bir engelimiz olursa olsun, bu engelleri ortadan kaldırarak ortamlarımızda rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamayı başarmamız lazım. Bunun için de beraber çalışmamız gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz, bu çalışmalara açık ve teşvik ediyor. İnşallah bundan sonra bütün insanlarımız zihninde ve beyninde buna ilişkin sorun ve durumları algılayarak toplumda beraber yaşama bilincini maksimum düzeyde geliştiririz diyelim. Bunu geliştirdiğimiz zaman hiçbir sorun yaşamayız. Hem huzurumuz hem de yaşama sevincimiz artar. Ben tekrar 21 Mart Dünya Down Sendromu Günümüzü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Battal'ın ardından kürsüye çıkan YYÜ Engelli Öğrenciler Danışman ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Mengi ise, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle bir araya geldiklerini, üniversite olarak her zaman gönüllerinin tüm engellilerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi. Mengi, "Dolayısıyla tüm down sendromlu bireylerin ve ailelerinin bu önemli günlerini yürekten kutluyorum. Engellilik bugün koordinasyon birimimiz kadar, buradaki herkesin ortak paydası olmuştur. Bu ortak payda etrafında toplanmış olduğunuz için başta valime, rektörüme ve tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarken, toplum olarak hep iyiye daha ileriye diyorum. Ayrıca bu programda emeği geçek herkese huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Subaşı, Eğitim Fakültesi ve Van Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri, konuklar ve çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik, YYÜ Rock Topluluğunun verdiği mini konser ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Grafik Sergisi"nin gezilmesinin ardından son buldu.