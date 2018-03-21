Zonguldak'ta Şubat ayında 475 konut el değiştirdi

TÜİK Bölge Müdürlüğü Şubat 2018 Konut Satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Türkiye'de 2018 Şubat ayında 95 bin 953 konut satıldı. Zonguldak genelinde 2018 Şubat ayında 475 konut satış sonucu el değiştirdi. Karabük genelinde 2018 Şubat ayında 316 konut satış sonucu el değiştirdi. Bartın genelinde 2018 Şubat ayında 224 konut satış sonucu el değiştirdi. İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 686 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 5 bin 965 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

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