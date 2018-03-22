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Belediyesi peyzaj çalışmalarına başladı

-Hamur karayolunda havalimanı güzergâhı üzerinde 90 dönümlük alanda Ağrı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından peyzaj çalışmaları başlatıldı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:38
Ağrı Belediyesi peyzaj çalışmalarına başladı

Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı - Hamur yolu istikametinde 4 kilometre uzunluğundaki 90 dönümlük alanda peyzaj ve ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Havalimanı yolu üzerinde yapılacak olan 90 dönümlük alana 360 bin çalı ve 8 bin boylu ağaç ekilerek peyzaj çalışması gerçekleştirilecek. şehir merkezi güzergahında yapılacak aydınlatma, saha içi yürüyüş yolu ile kenti temsil eden Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi figürleri uygulanarak bölge görsel açıdan iyileştirilecek.

Alanda başlatılan peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Ağrı Valisi ve Belediye Başkanı Süleyman Elban "Şehrimizin girişlerinde iyi olmayan görüntüleri kaldırarak, şehrimize ve Ağrı halkına yakışır bir peyzaj düzenlemesi gerçekleştireceğiz. Çalışmaları sadece havalimanı güzergâhına değil diğer çevre yolu güzergahlarına da uygulamayı planlıyoruz" dedi.

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Ağrı Belediyesi peyzaj çalışmalarına başladı
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