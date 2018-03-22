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Başkan Kılıç’tan mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, “Kandiller, insanları birbirine yaklaştıran, kalpleri yumuşatan, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren mukaddes zaman dilimleridir” dedi.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:52
Başkan Kılıç’tan Regaib Kandili mesajı

Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıç, mesajında Üç Aylar'ın başlangıcı ve Ramazan ayının müjdecisi olan Regaib Kandili'ni idrak ediyor olmanın derin huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ramazan ayının müjdecisi ve üç ayların başlangıcı olan Recep ayına ve mübarek Regaip Kandili'ne hep birlikte erişmiş bulunuyoruz. Bu mübarek gecede muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın katlanarak artmasını ve kalplerin ortak bir duyguyla hep birlikte atmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle İslam aleminin ve başta Çatlı hemşehrilerim olmak üzere tüm halkının Regaib Kandili'ni tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin millet olarak birliğimize, beraberliğimize vesile olmasını barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Kılıç’tan Regaib Kandili mesajı
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