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Bonzai satarken yakalandı

'da bonzai sattığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

İHA Karadeniz - Doğu Anadolu Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:54
Bonzai satarken yakalandı

Olay, 'un Atakum ilçesi Lozan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu sattığı ileri sürülen Taner K.'yi (19) takibe aldı. Taner K.'nin bir kişiye 0,08 gram bonzai sattığı tespit edildi ve satılan bonzai alıcıdan ele geçirildi. Gözaltına alınan Taner K.'nin üzerinde yapılan aramada 1,48 gram bonzai ele geçti. Taner K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise 2 parça halinde 0,42 gram bonzai daha bulundu. Polisteki sorgusu tamamlanan Taner K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Bonzai satarken yakalandı
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