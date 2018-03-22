Çalışma hayatında kadını konuştular

Samsun TSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi tarafından, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu işbirliği ile, "AB ve Türkiye; Kadınlar İçin Birlikte" etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında, 40'a yakın kamu kurum, kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve iş kadınları kahvaltı ortamında bir araya gelerek, kadınların iş hayatlarındaki konumları, iş hayatındaki hakları, yaşadıkları engeller, iş alanlarındaki destekler ve Avrupa Birliği'ndeki uygulamalar konuşuldu.

Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan TOBB Samsun Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, "Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağı'nın Desteklenmesi" projesi ile yerel halkın AB konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmakta ve farkındalık artırıcı faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler gibi gruplarla çalışarak daha çok kültürel ve sosyal olmak üzere çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bugün de kadınlarımızın iş hayatındaki konumlarını dile getirip, çözüm önerilerini paylaşmak için bir aradayız. Buradaki en önemli nokta bu konuları anlatırken AB'deki uygulamalardan da bahsedeceğiz. Böylece, kadın konusunda çalışan STK ve kamu temsilcilerinin de kendi çalıştıkları alanlar ile yapabilecekleri ve geliştirebilecekleri yeni projeler ile ilgili yeni çıkarımlar sağlamalarına belki de bir fırsat oluşturmuş olacağız. Amacımız, hem bir farkındalık artırıcı ve hem de ufuk açıcı bir etkinlik yaratmak. Sohbetimizin ardından hazırlayacağımız bilgi notunu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonuna sunacağız. Umut ediyoruz ki buradan çıkacak olan görüşler yeni AB Projeleri Teklif Çağrıları için referans niteliğinde olacaktır" dedi.



"KADIN İSTİHDAMI SADECE KADININ MESELESİ DEĞİL"

Açılış konuşmasının ardından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Toplum Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı, kadınlarla ilgili yürüttüğü çalışmalara dayanarak "Çalışma Hayatında Kadın Olmak", "Avrupa'da Çalışan Kadın ve Çalışan Kadının Durumu" başlıklarına değindi. Avcı yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği kadınlar için yaptığı tüm çalışmalarda öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğini ele almaktadır, bunun için de sürdürülebilir hedefler koymuşlardır. Bu hedeflere ulaşabilmek için ise, en önemli kriterler yoksullukla mücadele, eğitim ve ekonomik hayata katılımdır. Avrupa Birliğinde eğitim birçok gelişmede en önemli kriterdir. Eğitim alan kişilerin daha iyi bir iş sahibi olabileceğini savunmaktadırlar. Avrupa Birliğinde annesi çalışan kız çocuklarının daha fazla işgücüne katıldığı görülmektedir. Bu nedenle Avrupa Birliğindeki bakış açısına değinilecek olursa; annelerin çocuklarına çok iyi birer rol model olması kadınların işgücüne katılması açısından çocukları için çok önemlidir. Kadın istihdamı sadece kadının meselesi değildir, erkekler de bu döngünün önemli bir parçasıdır. Kadınlarla birlikte yapılan işlere erkekler de katılmalıdır. AB toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için geçen yıl 2,5 milyar euro civarında bir kaynak harcamıştır" diye konuştu.

Katılımcıların oldukça aktif katıldığı toplantı neticesinde elde edilen izlenimler ve önerilerin derlenerek rapor haline getirileceği ve bu raporun AB Delegasyonuna sunulacağı ifade edildi.