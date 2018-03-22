İl Sağlık Müdürlüğüne tam donanımlı iki ambulans takviyesi

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 istasyonlarında kullanılmak üzere tam donanımlı 4x4 iki adet Acil Yardım Ambulansı hizmete başladı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada özetle şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize gönderilen yeni 44 nitelikteki ambulanslarımız ilimize gelerek İl Ambulans Servisi Başhekimliğine teslim edildi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarımızın fiziki imkanları güçlendirildiği gibi donanım ve tıbbi yönden de desteklerimiz devam etmektedir. Yeni gelen son teknoloji imkanlarla donatılmış ambulanslarımız 112 filomuza güç katmıştır. Ambulanslarımız aylık 10.000 km yapmakta ve kesintisiz halkımıza hizmet vermektedir. Bu vesile ile ambulanslarımızı ilimize kavuşturan başta Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan'a, Zonguldak Valimiz Ahmet Çınar'a teşekkür ediyoruz ve yeni ambulanslarımızın halkımıza hayırlı olmasını istiyorum."